Австрия отменила все ограничения для украинских автоперевозчиков

Украинские перевозчики получили беспрепятственный и безразрешительный проезд в Италию

Австрия стала еще одной страной Европейского Союза, отменившая все разрешительные документы для украинских грузоперевозчиков. Таким образом, образован коридор для беспрепятственного и безразрешительного проезда через Словакию и Австрию в Италию. Об этом сообщи в Telegram заместитель министра инфраструктуры Украины Мустафа Найем.

«Давно вели переговоры и теперь уже можно объявить результат. Следовательно, еще одна страна Европейского союза сняла все ограничения для украинских перевозчиков. Теперь все грузовые перевозки по территории Австрии можно будет осуществлять без каких-либо разрешений. С учетом доброй воли наших коллег из Словакии украинские перевозчики получили беспрепятственный и безразрешительный путь грузов в Италию», — написал Наем.

Команда мининфраструктуры продолжает переговоры с другими странами ЕС. Одна из таких стран — Польша, «которая во время этой войны проявила себя как настоящий друг».