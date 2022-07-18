Land Rover Defender получил заряд мощности от Manhart

Немецкое тюнинг-ателье Manhart Performance, известное своими проектами на базе автомобилей немецких марок, представило проект доработок для нового поколения Land Rover Defender.

Тюнеры придали британскому внедорожнику эксклюзивный внешний вид, установив фирменную решетку радиатора и бамперы. Также ему достались черные глянцевые расширители колесных арок и 24-дюймовые колеса Forged Line, обутые в шины 295/30ZR24. Для тех, кто намерен использовать машину на бездорожье, специалисты предложили 22-дюймовые диски Concave One с более агрессивными шинами.

Не остался без внимания и салон внедорожника. Тюнеры не стали менять оснащение, а лишь предложили для него множество вариантов отделки из кожи и алькантары. Но самые интересные изменения произошли под капотом модели.

Manhart увеличил мощность 3,0-литрового рядного шестицилиндрового бензинового турбодвигателя до 505 л.с., что на 100 сил больше, чем у стандартной версии. Это было достигнуто за счет перепрограммирования блока управления двигателем и установки спортивной выхлопной системы. Также тюнеры интегрировали в автомобиль усиленные тормоза. Стоимость доработок в ателье не раскрыли.