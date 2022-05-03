Новости На границе Украины с Румынией откроют новые пункты пропуска

В связи с высокой нагрузкой на существующие пункты пропуска, Кабинет министров принял решение об открытии дополнительных КПП на границе Украины с Румынией – «Дьяковцы» и «‎Красноильск».

Как сообщается на Правительственном портале, пункт пропуска «Дьяковцы» будет открыт круглосуточно для пешеходного и автомобильного сообщения (включая автобусы). Проезд грузовиков – запрещен.

Пункт «‎Красноильск» открывается для пешеходного и автомобильного сообщения (до 3,5 тонны). Проезд грузовиков не предусмотрен. График работы – с 8 до 20 часов.

«Предполагается, что открытие новых пунктов пропуска и пунктов контроля на украинской-румынской государственной границе позволит создать благоприятные условия для уменьшения нагрузки на существующие пункты пропуска Черновицкой и Закарпатской областей в условиях военного положения», – говорится в сообщении.