На «Москвиче» заговорили об «отечественной» автомобильной платформе

Сроки появления автомобилей на новой российской платформе, не озвучиваются

Москва продолжает генерировать громкие заявления о «независимости» от всего западного, разрушающего величие России. Очередное подобное заявление прозвучало из уст директора «возрожденного Москвича», а точнее — бывшего завода Renault. В собственность правительства Москвы он перешел в мае этого года, после ухода французской группы с российского рынка.

Как было заявлено, на заводе «готовятся дать старт работе по созданию собственной платформы для электромобилей под брендом «Москвич». В привычном для всех понимании, автомобильная платформа — это набор узлов и агрегатов, включая подвеску, двигатель, рулевое управление и ряд других элементов, который позволяет строить модели разных сегментов. Из каких составляющих планируют собрать свою платформу россияне, остается загадкой.

Напомним, что с момента введения первого пакета санкций за военной вторжение в Украину 24 февраля 2022 года крупнейший российский автоконцерн «АвтоВАЗ» так и не смог найти замену японским коробкам передач и немецким двигателям. Но это не мешает руководству московского завода обещать россиянам первые 600 автомобилей марки «Москвич» до конца 2022 года.

Как сообщалось ранее, в ближайшее время на развитие «Москвича» выделят 5 млрд руб. Эту сумму в равных долях обещают предоставить правительство Москвы и «КамАЗ». Выделенные средства потратят на «локализацию узлов и компонентов и адаптацию производственных мощностей». По одной из версий, под маркой «Москвич» будут выпускать автомобили одного из китайских брендов. Среди возможных вариантов называют JAC, FAW и BYD.