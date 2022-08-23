Преемник Geely Atlas похвастался оцифрованным салоном

Старт серийного производства нового китайского кроссовера ожидается в конце 2022 года

Geely продолжает рекламную кампанию нового кроссовера Boyue L, позиционируемого у качестве преемника всем известного Atlas. Фото экстерьера новинки компания опубликовала в начале августа. Сейчас настал черед салона.

Как видно по снимкам, Geely Boyue L получит мультифункциональное рулевое колесо с усеченным ободом, цифровую панель приборов и вертикальный дисплей мультимедийной системы. Диагональ последнего — 13,2 дюйма. Работает комплекс Geely Galaxy OS Air на чипе Qualcomm 8155. Также в стандартное оснащение вошли аудиосистема Harman Infinity, вентиляция сидений первого ряда, фоновая подсветка салона в 27 оттенках и ряд других «фишек».

Geely Boyue L построен на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture), разработанной Geely совместно с Volvo. Габаритная длина кроссовера — 4670 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1705 мм. Размер колесной базы — 2777 мм.

На старте продаж кроссовер предложат в двух бензиновых версиях. Одна будет укомплектована 1,5-литровым бензиновым турбомотором BHE15 отдачей 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Вторая — 2,0-литровым турбированным JLH-4G20, генерирующим 218 л.с. и 325 Нм. Вариант коробки передач один — семиступенчатая роботизированная с двойным сцеплением. Привод в обоих случаях передний. Позже ожидаются полноприводные модификации, в том числе и с гибридной системой 1.5TD-3DHT Thunderbolt.

В Китае продажи Geely Boyue L стартуют в 2023 году. Информации о ценах и планах выхода на другие рынки на данный момент нет.