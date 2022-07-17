В столице замечен новейший конкурент Toyota RAV4

Несмотря на сложную ситуацию на рынке новых автомобилей в Украине, на дорогах все же появляются весьма свежие модели. Так, корреспонденту «Автоцентра» удалось заснять на одной столичной улице новейший кроссовер марки Haval, который является довольно грозным конкурентом Toyota RAV4.

Речь идет о модели Dargo, предзаказ на которую в Украине стартовал в начале февраля этого года. Машина позиционируется в качестве кроссовера нового формата, стоящего в табеле о рангах между привычными SUV и полноценными внедорожниками.

Новинка привлекает своей неординарной внешностью (круглые LED-фары, мощная решетка радиатора, надкрылки на болтах) и оригинальным по дизайну интерьером (10,25-дюймовый щиток приборов, 12,3-дюймовый экран мультимедиа, проекционный дисплей W-HUD).

Автомобиль Dargo построен на новой платформе L.E.M.O.N и имеет габаритную длину 4620 мм (на 20 мм длиннее RAV4). Как и у японского конкурента, двигатель предлагается также двухлитровый бензиновый с системой VVT. Мощность при этом выше – 192 «лошадки». В паре с ним работает 7-ступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Водитель может выбрать один из восьми режимов движения: «песок», «эко», «спорт», «снег», «грязь», «поле», «гравий» или «выбоины».

В базовой оснащение входит адаптивный круиз-контроль, интеллектуальная система помощи в поворотах, система экстренного торможения (AEB), информатор о дорожных знаках (TSR), система помощи при движении в пробках (TSA), а также система удержания на полосе движения.