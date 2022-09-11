На российском «Москвиче» готовятся «скручивать» автомобили

Первый обещают собрать в конце 2022 года

Московский завод «Москвич», еще до недавнего времени принадлежавший французской Группе Renault, готовится к крупноузловой сборке автомобилей. Что планируют собирать и из каких машинокомплектов, руководство завода умалчивает. Ранее в сети появилась информация, что на «Москвиче» наладят производство моделей китайской компании JAC Motors, но россияне категорически опровергли эти сведения.

Не исключено, что в Москве пока не решили на автомобили какой марки будут вешать шильдик «Москвич». Но, как утверждается, отверточное производство автомобилей — это только начало работы завода. Параллельно грозят разработать собственную платформу для электромобилей. Построенные на ней «батарейные» автомобили планируют продавать столичным службам такси и каршеринга.

Что касается нового оригинального «Москвича», то его предлагают подождать до 2024 года. В соответствии с планом ежегодно будут собирать 100-150 тысяч автомобилей.