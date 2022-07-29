На торги выставили три автомобиля из последнего фильма о Бонде (фото)

В этом году легендарной франшизе о Джеймсе Бонде исполняется 60 лет. В честь этого события аукционный дом Christie’s проведет благотворительную распродажу. Среди лотов – автомобили Aston Martin, Land Rover, Jag и другие, а также часы, костюмы и реквизит.

Так, на продажу выставили Jaguar XF, на котором в фильме ездили злодеи. По оценкам Christie’s, за него можно выручить от 50 000 до 70 000 фунтов стерлингов. Также на аукцион попал Range Rover Sport SVR и Jag. Эти автомобили участвовали в погоне и, по оценкам экспертов, они будут стоить будет стоить немного больше – от 80 000 до 120 000 фунтов стерлингов.

На аукцион попал Defender 110 V8 Bond Edition, созданный SV Bespoke, который не снимался в картине, но у него есть логотип «60 Years of Bond», выгравированный на приборной панели. Машина допущена на дороги общего использования. По оценкам, она уйдет с молотка за 200 – 300 тысяч фунтов стерлингов.

Также Christie’s выставил на продажу Defender 110, который фигурировал в фильме «Не время умирать». Он снялся в сцене погони по бездорожью и имеет уникальный VIN 007. Ожидается, что поклонники франшизы выложат за него от 300 000 до 500 000 фунтов стерлингов.

Доступны к покупке будут и два автомобиля Aston Martin. Первый – это Aston Martin V8 1981 года выпуска, который был модифицирован для картины «Не время умирать». Он оценивается в 500 – 700 тысяч фунтов стерлингов. Второй – копия Aston Martin DB5, изготовленная вручную для фильма. Он оснащен современной 3,2-литровой рядной шестеркой с механической коробкой передач. Эксперты утверждают, что это должен быть самый дорогой лот аукциона. Ожидается, что цена будет не менее 1 500 000 фунтов стерлингов. Торги пройдут с 15 сентября по 5 октября этого года.