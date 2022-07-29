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Прототипы Ferrari LaFerrari продадут на аукционе
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Mercedes-Benz начал практические испытания 40-тонного автопоезда на электротяге
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Международный пункт пропуска «Корчева-Краковец» снова откроется для пассажирского транспорта
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У нарушителя комендантского часа изъяли Porsche Macan – его передадут ВСУ
Топливо
В Украине прогнозируют резкий скачек цен на топливо – в чем причина
Событие
Mercedes-Benz G500 превратили в кемпер за 332 400 евро
Детский транспорт
Лето 2022 г. Выбираем детский транспорт
Детский транспорт
В Киеве начал ходить автобус в стиле лондонского даблдекера
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Аграриям подготовили новый большегрузный самосвал украинского производства
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Показано самое необычное применение трактора в городских условиях (видео)
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Внимание, на дорогах Киева снова бетонные блоки и "ежи"
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Автоцентр Кроки до перемоги Волонтеры отправили на фронт еще 22 автомобиля (видео)

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    Волонтеры отправили на фронт еще 22 автомобиля (видео)
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