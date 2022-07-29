Волонтеры отправили на фронт еще 22 автомобиля (видео)

Активисты, волонтеры и просто небезразличные граждане Украины продолжают поставлять нашим бойцам автомобили. Они на фронте являются расходным материалом, так что потребность есть всегда. Очередную партию машин передал харьковский писатель и музыкант Сергей Жадан.

На собранные донаты, Жадан вместе с единомышленниками приобрели 22 машины (внедорожники, пикапы и микроавтобусы), которые уже передали на передовую. По словам активиста, все автомобили были куплены с учетом потребностей наших воинов и переданы в те подразделения на «‎нуле», где действительно нужны.

Жадан отметил, что покупались машины как в Украине, так и за рубежом (в Польше, Литве и Эстонии). Все автомобили в хорошем состоянии. Хлам не покупают, так как речь идет о жизни бойцов. В скором времени намерены пригнать еще 50 транспортных средств, в которых нуждаются наши защитники. Запросы на них уже сформированы.