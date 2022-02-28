На Центральном железнодорожном вокзале Киева создан гуманитарный центр

Здесь можно получить как гуманитарную, так и психологическую помощь

На Центральном железнодорожном вокзале Киева организован центр помощи. Об этом сообщила «Укрзализныця».

На территории вокзала оборудованы два пункта обогрева и полевая кухня, где можно согреться и покушать. Уже доставлено 7 тонн гуманитарного груза. На вокзале работают 60 волонтеров, в том числе и владеющие иностранными языками.

За порядком на вокзале и в гуманитарном центре следят специально организованные группы. Также оказывается помощь с посадкой в поезда.