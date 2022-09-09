Нафтогаз відкриває перші заправки під брендом U.GО.

Нафтогаз розпочинає пілотний запуск автозаправних комплексів (АЗК) мережі Glusco під власною торговою маркою U.GO. Перша черга з 30 АЗК почне працювати у Києві та області вже у вересні, решта – за результатами узгодження усіх необхідних юридичних процедур з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Нагадаємо, що в травні поточного року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про передачу арештованого в рамках кримінального провадження майна ТОВ “ГЛУСКО УКРАЇНА” та ТОВ “ГЛУСКО РІТЕЙЛ” в управління ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» (розпорядження КМУ № 385-рвід 13.05.2022 р.) з метою запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері, а саме дефіциту бензину та дизельного палива. Загалом у розпорядження ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» передано 172 об’єкти. Серед них – 126 будівель АЗС, недобудови, земельні ділянки та майно, розташоване в різних регіонах України, в тому числі, на тимчасово окупованих територіях та в зоні бойових дій.

«Компанія зосередилась на максимально швидкому задоволенні потреб ринку. Тож ми свідомо вирішили розпочати роботу ще до повного завершення зміни фірмового стилю АЗК. Окрім того, такий крок дозволить якомога швидше відновити роботу арештованих активів, працевлаштувати людей та сплачувати податки й збори до бюджету України», – зазначив Володимир Бичков, директор ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг».