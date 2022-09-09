Королева Великобритании Елизавета II — всю жизнь на защите страны

Елизавета II умерла на 97 году жизни, из них 70 лет она была Королевой Великобритании

Вчера, 8 сентября 2022 года умерла Королева Великобритании Елизавета II. Всю свою жизнь она посвятила служению своей стране и делала это до последнего дня. Только во вторник Королева назначила Лиз Трасс премьер-министром Великобритании, выполнив возложенные на нее обязанности, а уже через два дня в Букингемском дворце объявили о ее кончине.

Но Королевой эта маленькая хрупкая женщина была не всегда. В 1945 году тогда еще 19-летняя принцесса Елизавета Александра Мария водила армейские санитарные автомобили, служа в женском Вспомогательном территориальном корпусе британской армии (Auxiliary Territorial Service).

Как свидетельствуют фотографии тех времен, ей доводилось водить тяжелый военный санитарный автомобиль Austin K2(Y). Задняя часть кузова, известная как № 2 Mk I/L, была разработана Медицинским корпусом Королевской армии и построена фирмы Mann Egerton. Доступ к фургону открывали две большие двери. Вместо дверей кабины водителя использовались простые брезентовые шторы. В кузове можно было перевозить десять сидячих раненых или четверых на носилках. Из кабины водителя к раненым можно было попасть через небольшую внутреннюю дверь с сиденьем.

Austin K2(Y) комплектовался 3,46-литровым шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью 60 л.с. и четырехступенчатой коробкой передач, которую нужно было «понять». Повышенную проходимость автомобилю с колесной формулой 4х2 обеспечивали односкатные колеса с широкопрофильными шинами размерности 10.50-16.

В 1945 году вышла модификация К2А с цельнометаллической кабиной и 63-сильным двигателем. Всего с 1940 года выпустили 27 800 автомобилей семейства Austin K2, из них 13 102 были санитарными.

Также будущей Королеве доводилось ездить на легком армейском пикапе Austin 10HP(Tilly), построенном на базе легкового автомобиля Austin Minx. Металлическая двухместная кабина была открыта сзади. В задней части устанавливались два дополнительных складных сиденья. Запасное колесо перевозилось на крыше кабины. Для военной версии объем базового четырехцилиндрового двигателя увеличили с 1125 до 1237 см куб. Мощность агрегата составляла 29,5 л. с. Термосифонную систему охлаждения заменили водяной помпой и понизили передаточные числа в трансмиссии. Средняя скорость составляла 56 км/ч. Всего было выпущено около 1500 пикапов Austin 10HP.

Будущая Королева Великобритании Елизавета II не только водила все эти автомобили, но и участвовала в их ремонте. Несмотря на королевское происхождение девушка не боялась испачкать руки. Она служила Британии.