Названы самые активные нарушители ПДД в Украине - и это не водители BMW

Этот статистический анализ показал привычные цифры с другой стороны

Многие украинские автомобилисты по-прежнему не считают нужным следовать правилам дорожного движения. Их не останавливают ни штрафы, ни вероятность попасть в ДТП. В полиции утверждают, что показатели с каждым годом снижаются, но они пока далеки от идеала.

Зачастую профильные органы публикуют общую статистику по нарушениям и суммам штрафных санкций. Разработчики электронного приложения «Штрафы UA» составили иной рейтинг, в котором показали владельцы каких марок автомобилей нарушают Правила чаще всего. Наибольшее количество раз в 2021 году нарушили ПДД владельцы Volkswagen – 471 915. А вот в процентном соотношении по количеству нарушений лидируют пользователи машин Volvo (39,6%).

Если рассматривать ситуацию с позиции выписанных полицией протоколов за нарушение ПДД, то здесь в тройку лидеров вошли совершенно другие марки. Так, возглавляют список водители автомобилей марки Porsche, на которые пришлось 9,9% от всех составленных инспекторами постановлений. Второе и третье место занимают владельцы машин Tesla (8,1%) и Dacia (7,3%). Сообщает «Киев Оперативный».

Наибольшее количество раз за 12 месяцев нарушил ПДД водитель автомобиля DAF XF. На его счету 212 штрафов на общую сумму 67 320 гривен. Второе место по числу штрафных санкций занимает владелец внедорожника Range Rover. За год он получил 175 штрафов на сумму 72 420 грн. Замыкает тройку лидеров пользователь автомобиля Lexus, на которого составили 134 протокола о нарушении ПДД. Сумма штрафов составила 57 970 гривен.

Больше всего постановлений было выписано в сентябре 2021 года – 658 686 штук на общую сумму 289,3 млн гривен. Из них погашено 553 021 постановление. В бюджет страны поступило 171,4 млн гривен. Лидером среди городов по числу нарушений стал Киев, где за год камеры зафиксировали 526 455 случаев. Впрочем, водители украинской столицы являются и самыми ответственными плательщиками штрафов. Из всех выписанных взысканий было погашено 89,9%.