Названы самые популярные подержанные автомобили в США

Семь из десяти наиболее востребованных моделей - японские.

Эксперты Compare the Market, являющийся частью BGL Group, опубликовал ТОП-10 самых востребованных подержанных автомобилей в США. Он составлен на основе анализа поисковых запросов в Google, сделанных американцами в период с апреля 2021 по март 2022 года.

Первое место в «десятке» досталось Jeep Wrangler — его искали 760 940 раз. Далее с отставанием более чем в 250 тысяч идет Toyota Tacoma. На счету японского пикапа 509 490 запросов. Также в «пятерку» вошли Tesla Model 3, Honda Civic и Toyota 4Runner.

Интересно, что только три из десяти моделей ТОПа оказались американскими, все остальные — «японцы». В целом «американская десятка» самых популярных автомобилей с пробегом выглядит так:



Jeep Wrangler — 760 940 запросов;

Toyota Tacoma — 509 490 запросов;

Tesla Model 3 — 490 360 запросов;

Honda Civic — 445 000 запросов;

Toyota 4Runner — 346 990 запросов;

Honda Accord — 318 660 запросов;

Toyota Camry — 301 890 запросов;

Toyota Highlander — 297 290 запросов;

Jeep Grand Cherokee — 282 100 запросов;

Honda CR-V — 261 640 запросов.

Что касается первичного рынка, то американцы традиционно отдают предпочтение пикапам. Именно представители этого сегмента занимают три первые строки рейтинга популярности по итогам первого полугодия 2022 года.

Первое место за Ford F-Series — 299 345 ед., на 17% меньше, чем за первые шесть месяцев 2021 года. Вторая строчка за Chevrolet Silverado — 261 827 ед. (-10,1%), третья за Ram Pickiup — 244 984 ед. (-21,7%). Также в «пятерку» вошли седан Toyota Camry (135 925 ед., -23,5%) и среднеразмерный внедорожник Jeep Grand Cherokee (134 369 ед., +24,5%).

