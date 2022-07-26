Германия нашла способ снизить потребление топлива населением

Правительство Германии отчаянно ищет способ уменьшить свою зависимость от российского газа и нефти. Одним из пунктов является сокращение потребления топлива населением страны.

Почему в первую очередь взялись за автомобили спросите вы? Все дело в том, что высвобожденный ресурс можно использовать в других сферах. Это даст шанс избежать колоссального роста цен на энергоресурсы. К тому же, такой шаг окажет положительное влияние на экологическую ситуацию. В качестве стимулятора к решению об отказе от личного автомобиля выбрали общественный транспорт. На проезд в нем существенно снизили цены.

В частности, в оборот был введен единый проездной билет, который позволяет жителям Германии в течение месяца пользоваться автобусами, трамваями, региональными поездами и метро. Его цена составляет всего 9 евро. По мнению властей, такая стоимость проездного позволит гражданам экономить до 100 евро в месяц, что должно стать сильным толчком к отказу от автомобилей, сообщает издание Bloomberg.

Действовать это предложение будет на протяжении трех летних месяцев. Ведь именно в этот период многие отправляются в путешествия по стране и потребление топлива вырастает в разы. Если эта инициатива будет востребована и получит широкое распространение, то ее могут продлить и на более длительный период. К тому же ее могут подхватить и другие страны.