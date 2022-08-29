Названы самые высокотехнологичные автомобильные бренды – рейтинг

Американское аналитическое агентство J.D. Power составило новый рейтинг. Только в этот раз они изучали не качество автомобилей, а уровень их инновационности.

В рамках исследования эксперты агентства опросили 84 165 владельцев автомобилей 2022 модельного года. Их попросили высказать свое мнение о новых технологиях, которые реализованы в машинах, после 90 дней использования. Автомобильные технологии были разделены на четыре категории: удобство, автоматизация, устойчивость и информационно-развлекательные системы. На основании опыта пользователей составили индекс инновационности автомобильных брендов.

Лидером данного рейтинга стала компания Genesis, которая является премиальным брендом Hyundai Motor. Она набрала 643 балла. Второе место заняла марка Cadillac, входящая в состав концерна General Motor. На ее счету 584 балла. Третий результат у Mercedes-Benz – 539 баллов. Худший результат, по данным J.D. Power, в плане инновационности выпускаемых машин показали Honda и Mazda.

Помимо рейтинга марок, эксперты сделали выборку моделей автомобилей, которые оснащены наибольшим количеством современных технологий. Все они показали высокий уровень работоспособности. Итак, первое место досталось BMW X3. Второе и третье разделили между собой Cadillac Escalade и Lexus IS. В пятерку лучших также вошли: MINI Cooper и Mitsubishi Outlander.