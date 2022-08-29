Оголошено ціни на Новий CITROËN C5 AIRCROSS

CITROЁN C5 Aircross – це кросовер, який є еталоном з погляду комфорту та практичності, а відтепер він став більш зрілим та солідним. Бестселлер бренду CITROEN отримав значні оновлення, що наділили автомобіль більш сучасним дизайном в оригінальному стилі CITROЁN. І тепер CITROЁN C5 Aircross також пропонує покупцям заряджену плагін-гібридну версію, що дарує максимум потужності з мінімальною витратою палива. Новинка уже на шляху до України і ми готові поділитися подробицями комплектацій новинки та цінами.

Новий CITROËN C5 Aircross зазнав модернізації, ставши ще міцнішим та витонченішим, що дозволяє йому підтримувати свій статус взірця з точки зору комфорту, простору у салоні та універсальності. Зміни включають оновлення передньої частини, яка стала більш сучасною, підкреслюючи солідність та надійність. Новинка отримала новий світловий підпис задніх ліхтарів, які мають особливий об’ємний 3D-ефект. Зміни стосуються і логотипу бренду в передній частині автомобіля, який у новій інтерпретації виглядає більш незалежним і не пов’язаний безпосередньо з денними ходовими вогнями. Загалом кожні зміни у зовнішності Нового CITROËN C5 Aircross підкреслюють міць та надійність кросовера.

Щоб салон Нового C5 Aircross повністю відповідав стильному зовнішньому вигляду, він набув більш динамічного характеру завдяки покращенням в організації простору та більшому комфорту – зміни помітні з першого погляду. Висока посадка, чудова якість матеріалів, ергономіка і практичність органів управління перетворюють його на сучасний кросовер, що яскраво виділяється на загальному тлі.

Новий CITROËN C5 Aircross отримав сучасний сенсорний дисплей з діагоналлю 10″, який ніби парить над передньою панеллю і створює в салоні сучасну атмосферу. Новий великий екран покращує ергономіку завдяки прямому доступу до органів управління системою клімату і більш високої чіткості відображення інформації, що дозволяє водію сконцентрувати свою увагу на дорозі. Дефлектори на передній панелі тепер розташовуються під екраном і отримали новий, різкіший горизонтальний дизайн.

Бренд CITROËN залишається відданим своїм традиціям в плані найкращого комфорту в салоні, саме тому новинка C5 Aircross оснащується новим поколінням сидінь Citroën Advanced Comfort®, які вже пропонуються для C4 та C5 X. Ці сидіння особливої конструкції, в яких використовується піноматеріал високої щільності та додатковий шар піни товщиною 15 мм, вони чудово виглядають та забезпечують високий комфорт. Завдяки особливій піні, що не деформується з часом, вони тривалий час зберігають свої відмінні якості. Додатковий комфорт водієві та передньому пасажиру забезпечують функції обігріву та масажу.

Новинка CITROËN C5 Aircross пропонує широкий вибір систем останнього покоління, що забезпечують комфорт та безпеку у кожній поїздці. Новий C5 Aircross оснащується 20 системами допомоги водієві, які є еталонними у сегменті середньорозмірних кросоверів. Серед них система допомоги при русі магістралями, що відноситься до систем автономного водіння другого рівня і включає адаптивний круїз-контроль з функцією Stop & Go та активну систему стеження за розміткою. Вона працює в безперервному режимі і цим пропонує більш високий рівень безпеки.

Широкий вибір версій – під будь-які запити покупців!

На вибір Новий CITROËN C5 Aircross пропонує покупцям перевірені часом надійні дизельні двигуни та потужну гібридну версію для максимальної економії палива. Дизельний 1,5 BlueHDi дає 130 кінських сил та 300 Нм крутного моменту, що дозволяє отримати відмінну динаміку і лише 4,1 л витрати палива в змішаному типі, а в парі з 8-ступеневим автоматом вам з легкістю вдасться досягнути мінімальних цифр витрат. Для любителів більш динамічних поїздок Новий C5 Aircross готовий запропонувати 2-літровий BlueHDi, який показує динаміку розгону від 0 до 100 всього за 9,4 секунди, при цьому витрата палива сягає 4,5 л в змішаному типі. І звичайно, нікого не залишить байдужим Plug–in гібридна версія новинки – 1.6 PHEV 225 АКПП-8. У Новому CITROËN C5 Aircross Plug-in Hybrid 180-сильний двигун PureTech з автоматичною коробкою передач EAT8 поєднано з електродвигуном потужністю у 81,2 кВт (110 к. с.), щоб забезпечити сукупну максимальну потужність у 225 к. с. Щоб отримати більшу детальну інформацію, зв’яжіться з менеджером дилерського центру надіславши запит за посиланням.

Для покупців пропонується Новий CITROËN C5 Aircross в комплектації FEEL PACK, яка вирізняється широким переліком оснащення. Для їзди по магістралям та шосе у пригоді стануть круїз-контроль з обмежувачем швидкості, система утримання в полосі руху та система розпізнавання дорожніх знаків та швидкості. У місті незамінними функціями є система попередження про зіткнення та екстреного гальмування “Active Safety Brake”, система автоматичного включення склоочисників та денного світла фар, камера заднього виду або ж Hill Start Assist – система допомоги при рушанні на підйомі. Максимального комфорту автомобілю надають підвіска з прогресивною гідравлічною системою поглинання коливань Progressive Hydraulic Cushions™ (PHC), підігрів передніх сидінь, система безключового доступу та запуску двигуна Keyless Access, обігрів нижньої частини лобового скла, передні світлодіодні ліхтарі головного світла LED Vision з інтегрованими денними ходовими LED вогнями. Сидіння Advanced Comfort 2-го покоління оздоблені тканиною темно-сірого кольору.

Сучасності та функціональності інтер’єру надає цифровий кластер панелі приладів 12.3″ з можливістю індивідуального налаштування та сенсорний екран діагоналлю 8″ з Android Auto та Apple Car Play.

Ціна CITROËN C5 Aircross в комплектації FEEL PACK з надійним дизельним 1.5 BlueHDi 130 S&S та автоматичною 8-ступеневою коробкою стартує з 1 175 700 грн;

Ціна CITROËN C5 Aircross в комплектації FEEL PACK з потужним 2-літровим BlueHDi 180 S&S АКПП-8 починається з 1 234 300 грн.

А для клієнтів-максималістів пропонується комплектація SHINE PACK, яка додатково відрізняється наступним: пакет “БЕЗПЕКА-1” з активним круїз-контролем з функцією Stop&Go, задні та передні датчики паркування, камери кругового огляду на 3600, лобове скло з додатковим ламінуванням для покращення шумоізоляції, новий сенсорний 10-дюймовий дисплей з підтримкою Android Auto та Apple Car Play. Салон оздоблений шкірою чорного кольору в комбінації з темною тканиною.

Ціна CITROËN C5 Aircross в максимальній комплектації SHINE PACK з дизельним двигуном 2.0 BlueHDi 180 S&S АКПП-8 стартує з 1 321 300 грн;

А ціна плагін-гібридної версії CITROËN C5 Aircross в топовій комплектації SHINE PACK від 1 847 900 грн.

В якості додаткових опцій для Нового CITROËN C5 Aircross доступні: двері багажного відділення з електроприводом, зовнішні дзеркала заднього виду з функцією автоскладання, двопанельний панорамний дах зі зсувною панеллю, оздоблення салону перфорованою преміум-шкірою Paloma чорного кольору з 8 зонним масажем для водія та переднього пасажира, бездротова зарядка для мобільних телефонів. Кожен клієнт має змогу створити власну версію CITROËN C5 Aircross у фірмовому конфігураторі моделі.

Дізнайтеся більше про Новий CITROËN C5 Aircross на офіційному сайті бренду в Україні. І будьте в числі перших клієнтів, хто забронює головну автомобільну новинку сезону «Осінь-2022»!