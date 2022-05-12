Нечем восстанавливать дороги: оккупанты уничтожили спецтехнику

Из-за действий российских военных сильно пострадали дорожные предприятия Украины. Оккупанты уничтожили технику, а также разграбили базы и похитили горюче-смазочные материалы.

По подсчетам, на текущий момент дорожные компании потеряли 200 производственных баз, 40 асфальтобетонных заводов и около полутора тысяч специальной техники. Из нее почти 300 экземпляров стоили по 3-4 млн гривен за единицу (катки, грейдеры, погрузчики, манипуляторы, цистерны и прочее).

«В результате вооруженной агрессии все проекты строительства, капитального и текущего среднего ремонта государственных дорог пришлось заморозить. Без работы остались тысячи сотрудников подрядных организаций и государственной акционерной компании «Автомобильные дороги Украины», – сообщили в пресс службе «Укравтодора».