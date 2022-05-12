Собран первый 707-сильный Aston Martin DBX

Дебютный DBX707 собрали на новом заводе в Южном Уэльсе

Aston Martin отчитался о начале серийного производство «заряженной» версии кроссовера DBX. Первый товарный образец DBX707 собрали на новом заводе в Сейнт Атане, Южный Уэльс. Площадка построена специально для производства Aston Martin DBX. Собранные здесь кроссоверы будут отправлять более чем в 50 стран мира.

Aston Martin DBX — первый серийный кроссовер марки. Производство модели официально началось 9 июля 2020 года. В феврале 2022 года компания показала «заряженную» версию DBX707 с тем Twin-Turbo V8 4,0 Mercedes-AMG, который используется в базовом DBX. У «зажигалки» такой мотор выдает 707 л.с. и 900 Нм крутящего момента против 550 л.с. и 770 Нм у базовой модели. Максимальная скорость составляет 310 км/ч, а время разгона от 0 до 100 км/ч — 3,3 секунды. Для сравнения базовый DBX способен разогнаться до 291 км/ч и набрать первую «сотню» за 4,5 секунды.

В паре с форсированным мотором работает новый 9-ступенчатый AMG Speedshift MCT 9G с мокрым сцеплением. Также перенастроили подвеску и рулевое управление, и установили новый дифференциал с электронной блокировкой.

От базового Aston Martin DBX «заряженная» версия отличается увеличенной решеткой радиатора, иными бамперами, спойлером, массивным диффузором и четырьмя патрубками выхлопной системы. Также ему достались карбон-керамические тормоза с 420-миллиметровыми дисками спереди и 390-миллиметровыми сзади. В салоне из отличий — спортивные сиденья и новый декор.

Первый электрический Aston Martin ожидается к 2025 году. Полностью электрифицировать модельную линейку британская марка планирует к концу десятилетия.