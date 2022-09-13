Nissan продлил простой автозавода в России

Предприятие в Санкт-Петербурге будет стоять до конца декабря 2022 года

Конвейер автозавода Nissan Motor в Санкт-Петербурге остановился в марте этого года. Это решение стало ответом на военную агрессию России против Украины. Несмотря на надежды местных властей площадка простаивала до конца лета. И как стало известно, простой продлится и далее. Как сообщила пресс-служба компании, конвейер не запустят до конца 2022 года, о чем и уведомлены сотрудники предприятия.

«Перезапуск производства в Санкт-Петербурге перенесен на декабрь, персонал завода об этом оповещен. Мы продолжаем мониторить ситуацию и примем те меры, которые необходимы», — говорится в заявлении Nissan.

До военного вторжения в Украину завод японской компании в Санкт-Петербурге выпускал кроссоверы Qashqai, X-Trail и Murano. На предприятии налажен полный производства со сваркой и окраской кузовов. Не исключено, что он так и не будет восстановлен.