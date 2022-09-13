400 км на одном заряде: Peugeot представила конкурента Nissan Leaf

Семейство Peugeot 308 пополнилось полностью электрической версией. Новинка будет доступна в кузовах хэтчбек и универсал, и получит индексы E-308 и E-308 SW соответственно.

Электрический вариант модели внешне практически не отличается от топливной версии. У него улучшена аэродинамика, оптимизировано днище и установлены особые 18-дюймовые алюминиевые колесные диски, обутые в шины с низким коэффициентом трения. Интерьер также идентичен модели 308 с ДВС. То есть в ее оснащение входит фирменный i-Cockpit с небольшим рулевым колесом, цифровым проекционным дисплеем и центральным 10-дюймовым сенсорным экраном.

Комплектуется новинка одним электромотором мощностью 156 л.с. и 260 Нм крутящего момента. В паре с ним работает батарея на 54 кВтч, которая обеспечивает запас хода до 400 км. В стандартную комплектацию входит бортовое трехфазное зарядное устройство с номинальной мощностью 11 кВт, а при подключении к зарядному устройству мощностью 100 кВт автомобиль можно зарядить от 20 до 80% менее чем за 25 минут.

К заказу новинка будет доступна в ближайшее время, а на рынок она выйдет в середине следующего года. Ожидается, что Peugeot Е-308 будет стоить около 35 тысяч евро и на рынке составит конкуренцию Nissan Leaf, Volkswagen ID.3 и MG 4.