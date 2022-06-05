Норвежские САУ уже бьют оккупантов на передовой – Залужный

В рамках военной помощи, Норвегия передала Украине партию самоходные артиллерийские установки М109А3. Украинские защитники быстро освоили данную технику и она уже эффективно работает на передовой, поражая цели и уничтожая врага.

Ссылаясь на слова артиллеристов, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный отметил, что в отличии от советских гаубицы, эти САУ «‎сделаны для людей». У них вместо рычагов – руль, а коробка передач не механическая, а «автомат», что существенно облегчает управление машиной. Для удобства бойцов, по краям башни установлены корзины для личных вещей. Также сделаны специальные прорезы на случай обледенения кабины – чтобы экипаж не скользил.

Дальность стрельбы САУ М109А3 составляет до 22 км. В случае использования активно-реактивных снарядов радиус поражения целей увеличивается. Также украинские защитники отметили, что новое оружие отличается высокой точностью. К тому же, благодаря абсолютной идентичности и герметичности снарядов, установку легко заряжать.

«Искренне благодарен Норвежскому Народу за действенную помощь! Рассчитываю на дальнейшую поддержку стран-партнеров в средствах огневого поражения противника, чье преимущество в артиллерии и реактивных системах залпового огня – главная причина наших потерь. Без немедленного снабжения дальнобойной артиллерии и РСЗО нам все сложнее сдерживать агрессора‎», – написал Залужный на своей странице в Facebook.