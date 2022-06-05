Tesla Cybertruck превратили в дом на колесах

Превращение пикапа в кемпер с кухней, душем и огромной кроватью обойдется минимум 24 тысячи долларов

Калифорнийский стартап Space Campers разработал съемный жилой модуль, который превратит электрический пикап Tesla Cybertruck в «дом на колесах». В распоряжении любителей отдыха на природе двухместная кровать с матрасом из пены с эффектом памяти. При необходимости она легко трансформируется в обеденный стол, рабочую поверхность или скамейки.

Для подключения электроприборов — индукционной варочной панели, холодильника и водонагревателя — предусмотрено четыре розетки. Энергию они получают от тяговой батареи пикапа. Также имеются несколько USB-портов и регулируемое освещение. Заявленная автономность — несколько недель.

Клиновидный модуль отлично вписывается в стилистику пикапа, но немного увеличивает коэффициент аэродинамического сопротивления. Он оснащен пневматическим подъемным механизмом, подключенным в бортовому компрессору автомобиля, и направляющими L-track для крепления различных грузов, регулируемого навеса и подножек.

Также в комплектацию входят светодиодное освещение, бесключевой доступ, пеноизоляция всей конструкции для предотвращения образования конденсата. А также шкафчики в боковых стенках для хранения личных вещей и кухонных принадлежностей.

За доплату можно заказать кинопроектор, электрическую простыню, выносной душ и солнечные панели мощностью 100-1200 Вт. На выбор предложены два вариант исполнения — с простым черным корпусом из авиационного композита и с облицовкой нержавеющей сталью. Стоимость базовой надстройки — 24 тысячи долларов.