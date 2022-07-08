Новая платформа и 450 км без подзарядки: каким будет кроссовер MG4 EV

Официальная премьера новинки состоится в сентябре 2022 года

Компания MG Cars, входящая в состав китайской корпорации SAIC Motor, опубликовала первые официальные фото своей новой модели — электрического кроссовера MG4 EV. Презентация серийной версии модели состоится в сентябре этого года в Великобритании.

Суд по фото, MG4 EV — приподнятый пятидверный хэтчбек с задатками кроссовера. Агрессивная передняя часть кузова привлекает внимание «острой» оптикой и дизайном переднего бампера с вертикальными ламелями. Боковое остекление визуально объединено с окном в двери багажного отделения. На дверных порогах выделяются массивные черные пластиковые накладки, контрастирующие с основным цветом кузова. Также в черный окрашены колпаки боковых зеркал заднего вида, дверные стойки и декоративные вставки в передних воздухозаборниках.

Задние Y-образные фары соединены модной светодиодной полосой, на краю небольшого спойлера, разделенного на две части логотипом марки. Визуально он кажется продолжением огромной панорамной крыши, очерченной широкой полосой в цвет кузова. В задней части она прерывается, образуя два острых «клина». Такие же «клинья» есть и в переднем бампере. Табличка номерного знака расположилась по центру багажной двери. Дополняют «кроссоверный» образ алюминиевая накладка на заднем бампере и аэродинамические колесные диски с «зубастыми» шинами.

На фото салона видны цифровая приборная панель и довольно большой сенсорный экран мультимедийной системы. Обод двухспицевого рулевого колеса разрезан в нижней части «клиньями». Интересно выглядит и центральная консоль. Развернутая вертикально, она, словно состоит из двух частей. На верхней площадке — «шайба» переключения передач и беспроводная зарядка для гаджетов, под ней — пара подстаканников.

Как сообщается, MG4 EV станет первой моделью марки, построенной на модульной масштабируемой платформе MSP. Она разрабатывалась специально для полноприводных электромобилей. В дальнейшем архитектура ляжет в основу нескольких новых моделей разных сегментов с колесной базой от 2650 до 3100 мм. MSP поддерживает установку батарей высотой всего 110 мм. Распределение веса между осями — 50:50.

Первоначально MG4 EV предложат с двумя вариантами аккумуляторов, емкостью 51 или 64 кВтч. Запас хода составит — 350 и 450 км по WLTP, соответственно. Единственный электродвигатель (мощность не сообщается) установят на задней оси. Технические характеристики и ценник кроссовера, по всей вероятности, озвучат во время официальной презентации.