Сухопутная яхта Horonuku вышла на дорожные тесты (видео)

В этом году яхта попытается установить новый мировой рекорд скорости на суше

Новозеландская парусная команда Emirates Team New Zealand приступила к дорожным испытаниям своей «сухопутной яхты» Horonuku. В августе 2022 года она попытается установить новый рекорд скорости на суше. Заезд устроят на высохшем озере Гейрднер в Южной Австралии.

Цель команды — скорость в 250 км/ч. Действующий рекорд скорости наземного транспортного средства, приводимого силой ветра, составляет 202,9 км/ч. Для нового рекорда достаточно просто превысить прежнее достижение всего на 3 секунды. Разогнать Horonuku до необходимой скорости позволит 10-метровое жесткое крыло из углеродного волокна, выполняющее роль паруса.

Пилотировать яхту будет двухкратный победитель Кубка Америки по парусному спорту Гленн Эшби. Оба раза он выступал за команду Новой Зеландии. По его словам, для успеха необходимо, чтобы сложились идеальные условия на земле и в воздухе.

В течение следующего месяца команда постарается провести как можно больше ходовых испытаний в Окланде. После этого Horonuku отправится к озеру Гейрднер, где продолжатся тесты в ожидании подходящей погоды.