Bosch прекратил поставки запчастей в Россию

Компания Bosch стала еще одной в числе длинного списка тех, кто уходит из России

В марте-апреле россиян ждут проблемы с ремонтом автомобилей. Крупнейший мировой поставщик автокомпонентов — немецкая компания Bosch прекратила поставки на склады своих партнеров в России.

Как признают российские эксперты авторынка, ближайший месяц или два возникнет дефицит самых популярных расходных материалов: масляных и воздушных фильтров, тормозных колодок, дисков, амортизаторов и элементов подвески. Уже сейчас эти товары подорожали в 1,5-2 раза.

Это одно из последствий санкций, введенных европейскими союзниками в ответ на агрессию России против Украины.