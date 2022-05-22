BMW M4 CSL стал самой быстрой серийной моделью баварской марки

Баварское спорткупе оказалось быстрее 600-сильного Jaguar XE SV Project 8

Гоночное M-подразделение BMW опубликовало видео заезда нового купе M4 CSL на «Северной петле» Нюрбургринга. Баварская «двухдверка» стала самой быстрой моделью марки и новым официальным рекордсменом в классе Mid-range cars. Официальные результат — 7 минут 20,207 секунды.

Именно столько времени понадобилось тест-пилоту немецкого журнала Sport Auto Кристиану Гебхардту чтобы преодолеть дистанцию в 20,832 км. Отрезок длиной 20,6 км, который обычно используют для сравнительных заездов, «двухдверка» проехала за 7 минут 15,677 секунды. Предыдущий рекорд в классе среднеразмерных легковых автомобилей — 7:23,164 — принадлежал 600-сильному Jaguar XE SV Project 8.

Новый BMW M4 CSL комплектован 3,0-литровым рядным Twin-Turbo V6, развивающим 550 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Мотор работает в связке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Также купе достались штатные электронно управляемые амортизаторы, углерод-керамические тормоза и перенастроенная подвеска. Время ускорения с места до 100 км/ч — 3,7 секунды, до 200 км/ч — 10,7 секунды. Максимальная скорость — 307 км/ч.