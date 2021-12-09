Новая ŠKODA FABIA получила пять звезд в тесте Euro NCAP

Недавно обновленная ŠKODA FABIA получила пять звезд в рейтинге безопасности Euro NCAP. Набрав 78% максимально возможных баллов, FABIA является одним из самых безопасных автомобилей в своем классе. Этот результат продолжает серию высших оценок для автомобилей ŠKODA даже при более строгих критериях оценки, введенных в 2020 году; каждая новая модель чешского автопроизводителя получает высшую оценку с 2008 года.

Йоханнес Нефт, член Cовета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за техническое развитие, говорит: «Пять звезд новой ŠKODA FABIA в тесте Euro NCAP подтверждают нашу твердую приверженность безопасности клиентов и всех участников дорожного движения. Мы гордимся тем, что с 2008 года каждый новый автомобиль ŠKODA получает наивысшую оценку при запуске на рынок. FABIA стала второй моделью, которая сделала это после введения более строгих условий испытаний. Перейдя на модульную платформу MQB-A0, теперь для FABIA мы можем предложить многочисленные функции безопасности и вспомогательные системы для автомобилей более высоких категорий, еще больше повысив безопасность этой популярной модели».

Новая ŠKODA FABIA получила высокие оценки в комплексных краш-тестах и ​​тестах на безопасность, проведенных Европейской программой оценки новых автомобилей (Euro NCAP). Автомобиль набрал 78% максимально возможных баллов в программе испытаний, критерии оценки для которых в 2020 году были ужесточены. Это означает, что новая FABIA является одним из самых безопасных автомобилей в своем классе. Автомобиль получил 85% максимальных баллов за защиту взрослых и 81% за безопасность детей, особенно хорошо показав себя в этих двух испытаниях. Такая оценка новой FABIA основана на впечатляющем послужном списке ŠKODA AUTO: с 2008 года каждая из 14 оцененных моделей чешского производителя получила наивысший рейтинг – 5 звезд.

Новая ŠKODA FABIA может оснащаться девятью подушками безопасности и подушкой безопасности для коленей водителя, а задние боковые подушки безопасности впервые в этой серии доступны в качестве опции. Крепления ISOFIX и Top Tether для надежной установки детских сидений входят в стандартную комплектацию крайних задних сидений и доступны в качестве опции для сиденья переднего пассажира. Платформа MQB-A0, в которой почти 80 процентов компонентов изготовлены из высокопрочной стали, не только обеспечивает FABIA кузовом с высокой устойчивостью к скручиванию, но также впервые поддерживает интеграцию семи передовых систем помощи водителю⃰. К ним относится система Travel Assist, которая включает в себя адаптивный круиз-контроль (ACC), встроенную систему удержания в полосе и распознавание дорожных знаков. Среди других функций – ассистент смены полосы движения (Side Assist) и Front Assist с упреждающей защитой пешеходов и велосипедистов. Чтобы упростить парковку, клиенты могут заказать дополнительные системы помощи при парковке, помощи при маневрировании и камеру заднего вида.

Европейская программа оценки новых автомобилей (Euro NCAP) – это инициатива, основанная в 1997 году министерствами транспорта, автомобильными клубами, страховыми ассоциациями и исследовательскими институтами из восьми европейских стран. Euro NCAP базируется в бельгийском городе Левен и проводит краш-тесты новых моделей автомобилей для оценки их активной и пассивной безопасности. В последние годы тесты стали более строгими и теперь охватывают целый ряд сценариев столкновений. Если первоначально оценивались только результаты краш-тестов, то теперь оценки активных систем безопасности, а также систем помощи водителю включены в общий рейтинг и имеют более высокий вес.