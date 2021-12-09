Новая модель Ford вызвала небывалый ажиотаж

Очередь за электрическим пикапом растянулась на три года

Ford закрыла предзаказы на электрический пикап Ford F-150 Lightning после того, как число заявок пересекло отметку в 200 000. Это большой успех и невероятная ответственность одновременно. Чтобы выполнить все заказы компании потребуется около трех лет.

Изначально американский производитель планировал выпустить 15 тысяч единиц пикапов в 2022 году, 55 тысяч в 2023-ем и 80 тысяч в 2024. Но исходя из количества броней этого будет недостаточно, так что нужно увеличивать объемы выпуска. В Форд не рассчитывали на такой ажиотаж. Для того, чтобы не заставлять покупателей ждать, компания разработала стратегию оптимизации производства. Таким образом она надеется успеть выполнить все предзаказы.

В компании отметили, что объем выпуска электрокаров в 2023 году увеличат до 80 тысяч, а в 2024-ом удвоят эту цифру. Несмотря на столь оптимистичные прогнозы возможность бронирования электропикапов все же приостановили. Будут ли они открыты позже, производитель не уточняет.

Напомним, что Ford F-150 Lightning будет доступен в двух модификациях – Standard Range и Extended Range. Первая из них, оснащенная двухмоторной силовой установкой, выдает 432 л.с., а вторая – 571 л.с. Запас хода составляет 370 и 483 км соответственно. Стоимость новинки стартует от 39 974 долларов.