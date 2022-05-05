Новая Tesla Model S получила поворотный центральный дисплей

Обновленная версия модели встала на конвейер в конце апреля 2022 года

Поворотный центральный дисплей Tesla Model S и Model X обещали в 2021 году. Тогда на официальном веб-сайте производителя появилась информация, что новым дисплеем с «наклоном влево-вправо» будут комплектовать обновленные лифтбеки и кроссоверы. Но спустя несколько месяцев, после обновления со страниц продукта, эта информация исчезла.

Недавно ведущий подкаста Tesla Ride the Lightning Райан МакКэффри написал в Twitter, что последние автомобили Model S и Model X оснащены аппаратным обеспечением для поддержки функции поворотного экрана. Подтверждением тому стало видео, размещенное в той же социальной сети одним из покупателей Tesla Model S.

Его автомобиль, сошедший с конвейера в конце апреля, укомплектован поворотным центральным дисплеем. Плюс к этому экран можно наклонить в сторону пассажира. Это позволяет предположить, что похвастаться таким функционалом смогут все лифтбеки Model S и кроссоверы Model X, выпущенные примерно в тот же период.