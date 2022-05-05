Нидерланды поставили в Украину партию пожарной техники

Пожарная бригада Эйссельмейдена передала украинским коллегам семь единиц пожарной техники: автолестницу, пять автоцистерн и аварийно-спасательный автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления ДСНС Украины в Закарпатской области, машины уже прибыли в Ужгород и встанут на охрану села Дерцен. В случае необходимости, их перенаправят в гарнизоны на восток Украины.

«Мы выполнили свою миссию. После небольшой церемонии транспортные средства передали в Ужгородскую пожарную охрану», – рассказал пожарный Саймон Доорн, входящий в состав группы, сопровождающей машины.