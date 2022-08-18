Новий RENAULT AUSTRAL: звучання якості

Якість, з якою створювався новий Renault Austral, що був презентований у березні цього року, виходить далеко за межі вибору матеріалів і найновішої бортової технології. Кожна деталь була ретельно вивірена, щоб максимально розширити горизонти можливого. Олів’є, експерт зі сприйманої якості, розказує про свій особистий внесок у характерні особливості дизайну салону першого кросоверу «нової хвилі» Renault Nouvelle Vague: ковзний підлокітник і чому користуватися ним так захопливо.

Найперша річ, яка вас буквально приголомшить, коли ви вмоститеся у високотехнологічному кокпіті нового Austral, це гармонія. Новинкою, що одразу впадає в око, є магнетично привабливий екран OpenR, що виходить із режиму сну під супровід відповідного вітального звуку. Третя стильна річ, яку ви не зможете не помітити, дизайнерський штрих для версій з автоматичною трансмісією: ергономічний ковзний підлокітник. Він спрямує вашу руку у правильне положення для зручного користування мультимедійним екраном і “фортепіанними” клавішами під ним. Втім, відчуття, що виникає під час користування цим рухомим підлокітником, є чимось більшим. Олів’є розповів нам, як це йому вдалося.

“Перед експертом зі сприйманої якості стоїть завдання надати цінності елементарним речам і викликати позитивні емоції там, де їх поява найменш очікувана.”

Олів’є, Експерт зі сприйманої якості компанії Renault.

Акцентування уваги на характерному дизайнерському вузлі

Олів’є працює експертом з якості сприйняття, його робота вимагає витонченості і ретельності: він перевіряє, щоб кожна нова модель лінійки Renault строго відповідала усім аспектам і щоб різні деталі кузова і салону становили єдине гармонійне ціле. Він перевіряє якість матеріалів, контролює увесь процес перетворення ескізу з кульмана на повністю готовий автомобіль, перевіряє, щоб рухи були плавними, а поверхні досконалими, наглядає, щоб рухомі деталі були легкими у використанні і шукає шляхи приваблення клієнтів.

Новий кросовер Renault Austral, що вийде на ринок наступної осені, не є винятком. Олів’є разом зі своїми колегами перевірив усе до дрібниць, щоб підняти якість авто до вражаючих висот.

“Ми гарно попрацювали над усіма рухомими деталями нового Austral. Проте, як на мене, на особливу увагу заслуговує зсувний підлокітник,” зізнається Олів’є.

“Ми створили прекрасний багатофункціональний елемент для центральної консолі, але рухання ним назад і вперед не вирізнялося нічим особливим. Тому мені і Керівнику відділу внутрішнього дизайну довелося подумати над тим, як зробити його більш привабливим.”

Звук став ключовим елементом

Додавання зазублин і, таким чином, поява характерного клекоту при руханні підлокітником вперед і назад раптом стали чітким сигналом до дій.

“Тієї ж миті ми подумали про те, щоб «озвучити» рух підлокітника: мова йде про характерний звук, що нагадує металічний цокіт.”

Олів’є чітко знав, який саме звук був потрібен, але йому довелося докласти зусиль аби описати словами відчуття решті членам команди… А це нелегко! На щастя, він знається й на інших механізмах, а тому знайшов таки те, що необхідно, щоб змусити колег «почути», що він мав на увазі.

Він обожнює годинники – цифрові, бо вони практичні і автоматичні, бо він у захваті від їх точного механізму та вишуканого вигляду. Трапилося так, що в нього на руці якраз був один з таких, який видавав саме той звук, про який думав Олів’є.

“Годинник, який я ношу для занять спортом, має храповий безель. Якось я крутнув його і почув саме той звук, який задумав для ковзної системи підлокітника на Austral. Це красивий звук; у ньому відлунюється якість виготовлення і майстерна точність.”

Це був один з годинників Олів’є з храповим безелем, який і підказав йому звук, що був потрібен для ковзного підлокітника на новому Renault Austral.

Точність і контроль:

два ключові слова у якості сприйняття

Проектна група і команда дизайнерів миттєво вподобали таку ідею і всі стали до роботи, щоб відтворити приємний звук металічного цокотіння, що ґрунтується на принципі храпового безелю годинника. Вони зробили 13 рівновіддалених зазублин всередині ковзного механізму підлокітника, щоб передати відчуття підігнаних з точністю до міліметра параметрів і повторити приємний звук, що супроводжує його рух.

Групи розробників працювали швидко та ефективно над системою зазублин для ковзного механізму аби створити приємний звук, що його почують клієнти, користуючись підлокітником нового Renault Austral.

“Зрештою, ти розумієш, що це вже не просто якась деталь, що ковзає вперед і назад: це чітко контрольований вузол, який дозволяє тобі відчувати щось, що повністю відповідає поняттю сприйманої якості у автомобілі.”

Олів’є не сумнівається, що робота над звучанням рухомих деталей підвищує реальну цінність для клієнтів.

“Ми дійсно пишаємося результатом і з нетерпінням чекаємо, коли майбутні клієнти Austral почнуть насолоджуватися рухом ковзного підлокітника.”

Він працює над застосуванням того ж принципу створення звуку й для деяких майбутніх автомобілів модельного ряду Renault, що будуть презентовані незабаром.