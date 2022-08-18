Официально представлен стильный лифтбек MG7 (фото)

Линейка британской марки пополнилась спортивной новинкой – лифтбеком MG7, который призван стать флагманом компании.

Модель получила стремительную внешность с сильно наклонным ветровым стеклом и ярко выраженными задними крыльями. Узкие светодиодные фары, массивная решетка радиатора и скульптурный капот делают экстерьер автомобиля более агрессивным. На корме внимание привлекают фонари, которые объединены в единый блок, встроенный спойлер с утиным хвостом, четыре патрубка выхлопной системы и активное заднее антикрыло с трехступенчатым раскрытием.

В длину новинка достигает 4884 мм при колесной базе 2778 мм. Ширина и высота составляют 1889 и 1447 мм соответственно. Салон – пятиместный. В его оснащение входит огромный экран размером 33 дюйма, который объединяет в себе цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Также есть панорамная крыша, аудиосистема Bose с 14 динамиками и автопилот второго уровня. Фоновая подсветка и высококлассные материалы в отделке приближают модель к премиальному сегменту.

MG7 будет доступен с двумя силовым установками. Базовой станет версия с 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 183 л.с. и 300 Нм крутящего момента, который сопряжен с семиступенчатой автоматической коробкой передач DCT и системой переднего привода. Также предложат версию с 2,0-литровым двигателем мощностью 254 л.с. (405 Нм). Он работает в паре с девятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач ZF. Сборку новинки наладят на мощностях завода SAIC MG. В продажу она поступит до конца года. Изначально автомобиль будет доступен только в Китае, а затем появится в Европе и США.