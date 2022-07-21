Электромобили Canoo могут принять на службу в армию

Военные оценят возможности их использования в операциях и гарнизонной жизни

Армия США заинтересовалась электромобилями калифорнийского стартапа Canoo. По словам председателя правления и генерального директора компании Тони Аквила, американские военные оценят возможности использования моделей стартапа в своих целях. Какая именно модель будет принята на службу, не уточняется.

Сейчас Canoo предлагает несколько моделей: безымянный пикап, многоцелевой фургон MPDV, а также минивен и развозной фургон Lifestyle. Все они базируются на скейтборд-платформе, которую стартап предлагает в качестве самостоятельного продукта. Предположительно, именно платформа и будет тестироваться военными в первую очередь. В Canoo видят в этом возможность еще раз продемонстрировать преимущества своей технологии, легко адаптируемой под любые потребности.

Ранее разработками стартапа заинтересовалось NASA. Для агентства создали особые версии фургона и минивена, предназначенные для транспортировки астронавтов. Также недавно стало известно, что торговая площадка Wallmart заказала у Canoo 4500 развозных фургонов. В перспективе это количество могут увеличить до 10 тысяч. Серийное производство модели планируют запустить в конце этого года, а начать отгрузку в 2023 году.