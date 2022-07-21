Кроки до перемоги Rolls-Royce отстроит разрушенную оккупантами больницу в Сумской области

В селе Хутра Сумской области российские войска разрушили до основания местную амбулаторию. Выделить средства на восстановление строения решила компания Rolls-Royce.

В пресс-службе Министерства здравоохранения Украины сообщили, что отстраивать амбулаторию будут в максимально сжатые сроки. На восстановление потребуется около 13 млн гривен. Необходимые средства перечислит всемирно известный производитель автомобилей премиум-класса Rolls-Royce.

Известно, что часть средств на восстановление амбулатории собрали сотрудники компании, а оставшуюся сумму покроет британский производитель. Ожидается, что прием пациентов это медицинское учреждение сможет начать уже через шесть месяцев.