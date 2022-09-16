1609 км без подзарядки: Aptera показала самую дальнобойную версию «солнечного» электромобиля Sol

Серийное производство «солнцемобиля» начнется в 2023 году

Стартап-компания Aptera Motors представила три версии трехколесного электромобиля Sol на солнечных батареях. Презентация последней и самой дальнобойной состоялась на выставке Fully Charged Live. При этом заявлено, что на автошоу в Сан-Диего компания привезла близкую к серии версию «солнцемобиля». Предсерийный прототип — Delta — обещают показать к концу этого года. Работа над ним продолжается. Старт серийного производства запланирован на 2023 год.

Показанный в Сан-Диего прототип Gamma отличается от того что мы видели ранее. Количество солнечных батарей на передней панели и крыше автомобиля увеличилось. В то же время шесть небольших батарей, расположенных в виде двух шевронов на задней крышке багажника, исчезли. Также компания пообещала опциональную зарядку для солнечных батарей, которая позволит пополнять заряд батареи на стоянке.

Одна из «фишек» прототипа — необычный способ открытия дверей: двумя постукиваниями по панели рядом с люком. Оставят ли этот механизм серийному автомобилю, неизвестно.

Как сообщалось ранее, трехколесный электромобиль Aptera получил четыре батареи на выбор. В зависимости от версии запас хода составит 402, 643, 965 или 1609 км. Такой запас хода во многом обусловлен низкой массой и отличной аэродинамикой.