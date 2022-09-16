XPeng представил свой самый большой кроссовер — G9

В Китае продажи конкурента Lexus RX и Mercedes-Benz GLE стартуют 21 сентября

Китайская XPeng Motors анонсировала новый полноразмерный кроссовер G9. По некоторым данным, в Китае старт продаж XPeng G9 запланирован на 21 сентября. Позже новинка появится и на других рынках. Потенциальными конкурентами модели называют Lexus RX и Mercedes-Benz GLE.

Габаритная длина кроссовера составляет 4891 мм, ширина — 1937 мм, высота — 1680 мм. У XPeng G9 рельефный капот, панорамная крыша, выдвижные дверные ручки, узкая светодиодная оптика и «модная» тонкая светящаяся полоса между задними фонарями.

В салоне цифровая панель приборов, два объединенные в одно целое дисплея мультимедийной системы и аудиосистема Dynaudio c 28 динамиками. Сиденья с усиленной боковой поддержкой и массивными подголовниками оснащены вибромассажером. Также обещают автопилот третьего уровня.

На рынке XPeng G9 предложат в задне- и полноприводной версиях. В первом случае кроссовер комплектуется одним электродвигателем мощностью 313 л.с. Запас хода — более 700 км. Какой емкости аккумулятор обеспечит кроссоверу такой пробег без подзарядки, не уточняется.

Полноприводная версия получила два электродвигателя совокупной мощностью 551 л.с. Запас хода — 650 км. Максимальная скорость — 200 км/ч. Стоимость XPeng G9 пока не объявлена.