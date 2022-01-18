1л на 100 км: Chery представила свой самый экономичный кроссовер

Стоимость кроссовера стартует от 20 000 долларов

Новый кроссовер китайской компании Chery получил название Tiggo 8 Plus Kunpeng e+. Модель оснащена гибридной силовой установкой и является самой экономичной в линейке производителя.

Как утверждают в компании, расход топлива новинки составляет 1 литр на 100 км. Такого результата удалось достичь за счет использования инновационной гибридной установки Kunpeng. Она состоит из 1,5-литрового четырехцилиндрового турбодвигателя и двух электромоторов. Ее суммарная отдача равна 326 л.с. и 570 Нм крутящего момента. В результате первую «сотню» автомобиль достигает за 4,9 секунды.

Также в состав установки входит тройная литий-ионная батарея емкостью 19,27 кВтч, которая обеспечивает кроссоверу пробег в чисто электрическом режиме до 100 км. В результате, полного бака хватает, чтобы преодолеть до 1000 км пути в смешанном цикле. Цифры действительно впечатляют. Правда, их еще придется проверить профильным организациям, но пока выводы делать рано.

Внешне Tiggo 8 Plus Kunpeng e+ повторяет топливную версию модели. Он получил атлетичный кузов с широкой решеткой радиатора, вытянутой светодиодной оптикой и крупными колесами. Отличить эту модификацию можно по зарядному лючку, накладкам на выхлопную систему и диффузору с иным дизайном. В оснащение салона вошло усеченное рулевое колесо, два 12,3-дюймовых экрана, которые объединены в единый блок, и блок управления системой климат-контроля с дисплеем на 8 дюймов. Оценили новинку в 20 000 долларов.