Популярный электрический компакт-кар Volkswagen внезапно вернулся на рынок

Volkswagen e-Up снова можно купить

Более года покупатели не могли приобрести электрический ситикар Volkswagen e-Up. Автомобиля просто не было в продаже. При этом интересно то, что в статистике регистрации новых транспортных средств Германии он занимал второе место, опередив ID.3. Сейчас же в Volkswagen решили исправить это недоразумение, заявив, что популярный ситикар снова можно купить.

Марка уже разослала дилерам официальное письмо, в котором указала, что автомобиль будет доступен для заказа под именем e-Up! Style Plus. В стандартное оснащение новинки войдут мультифункциональное рулевое колесо и 15-дюймовые колесные диски. Так же отмечено наличие разъема для зарядки CCS и сетевого кабеля.

До этого самой дорогой комплектацией ситикара была Style. В ее стандартное оснащение входили только 15-дюймовые диски. Все остальное предлагалось за доплату.

Ожидается, что поступивший в продажу электрокар в версии Style Plus будет намного дороже Style, за который просили 25 550 долларов. На ценообразование повлияет, как расширенная комплектация, так и полупроводниковый кризис.