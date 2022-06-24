Новинка 2000 л.с. и «сотня» за 2 секунды — чем удивил электрический Ford Transit

Ford показал новый электрический суперфургон — Pro Electric SuperVan

На Фестивале скорости в Гудвуде дебютировал новый супервэн Ford Pro Electric SuperVan. Это четвертая модель с линейке «Супервэнов», начало которой положено в 1971 году. В ее разработке принимали участие Ford Performance, немецкий офис Ford Design и австрийская фирма STARD. От своих предшественников нынешний дебютант отличается полностью электрической силовой установкой.

В основе — стальная пространственная рама, на которую навешаны композитные кузовные панели. Некоторые компоненты супервэну достались от E-Transit Custom, выпускаемого европейским подразделением Ford с 2012 года.

В движение его приводят четыре электродвигателя, совокупной мощностью 2000 л.с. Время ускорения от 0 до 100 км/ч — менее 2 секунд. Аккумуляторный блок на 50 кВтч с жидкостным охлаждением. Запас хода не озвучивается. Полная зарядка занимает 45 минут.

У силовой установки пять ездовых режимов: Road, Track, Drag, Drift и Rally. Профиль Road предназначен для поездок на малых скоростях. Режим Track обеспечивает баланс между мощностью и сцеплением при использовании гоночных сликов. Назначение Drag и Drift отображено в названиях — максимальное ускорение на дрэг-стрипах и боковое скольжение соответственно. Режим Rally в комбинации с раллийными шинами обеспечивает оптимальные настройки для езды по асфальтовым и гравийным трассам. Также предусмотрен режим Tyre Cleaning Mode для эффектной пробуксовки на месте.

Салон фургона укомплектовали омологированными FIA гоночными сиденьями и каркасом безопасности. Также имеются мультимедийная система SYNC от Ford Mustang Mach-E, трекшн-контроль, лаунч-контроль, ограничитель скорости на пит-лейне и трехуровневая система рекуперации энергии торможения.

Как сообщается, планов по серийному производству Ford Pro Electric SuperVan у американского концерна нет. Нынешний дебютант Гудвуда так и останется единственным в своем роде.