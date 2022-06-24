Двойная премьера в Гудвуде — новый BMW M3 Touring и пейс-кар MotoGP

Первой гонкой BMW M3 Touring MotoGP Safety Car станет гран-при Великобритании на Сильверстоуне

Нынешний Фестиваль скорости в Гудвуде стал двойным дебютом для BMW. В Западный Суссекс, Великобритания, баварская марка привезла новый BMW M3 Touring и построенный на его основе пейс-кар M3 Touring MotoGP Safety Car.

Оба универсала примут участие в ежегодном скоростном подъеме на холм. К исполнению обязанностей автомобиля безопасности чемпионата MotoGP пейс-кар приступит в августе. Первой его гонкой станет гран-при Великобритании на Сильверстоуне.

Кузов BMW M3 Touring MotoGP Safety Car получил особую ливрею в фирменных цветах BMW Motorsport и набор аксессуаров из каталога M Performance. В частности, пейс-кару достались карбоновый сплиттер, по паре канардов с каждой стороны переднего бампера, выхлопная система с четырьмя центрально расположенными патрубками и карбоновый диффузор.

Также автомобиль безопасности снабдили дополнительной светотехникой: по секции в каждой «ноздре» и люстра на крыше. В салоне установлена пара гоночных кресел Recaro с четырехточечными ремнями безопасности.

Серийный BMW M3 Touring встанет на конвейер завода марки в Мюнхене в ноябре этого года. Старт продаж универсала запланирован на декабрь. Прием предзаказов начнется в сентябре. В Германии спортивная новинка будет стоить от 97,8 тысяч евро.