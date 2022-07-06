2400 л.с. и 1000 км пробега — подробности о шестиколесном электрокаре Hennessey

Серийную версию люксового «батарейного» гран-турера компания покажет в 2024 году

Американская компания Hennessey Performance Engineering поделилась подробностями о своем первом электромобиле, шестиколесном гран-турере Project Deep Space. Его серийную версию тюнер из Техаса обещает показать в 2024 году. Первый клиентский автомобиль будет готов спустя два года.

По некоторым данным, Deep Space получит ромбовидный четырехместный салон с посадочной формулой 1+2+1. Два пассажирских кресла будут располагаться по бокам от центрально установленного водительского сиденья. Пассажирам обещано достаточное пространство «чтобы вытянуть ноги». Специально разработанное заднее сиденье полностью раскладывается, обеспечивая комфорт премиум-класса.

В длину электромобиль достигнет шести метров. По словам генерального директора компании Джона Хеннесси, он должен стать рекордсменом по ускорению до 200 миль в час (322 км/ч) среди четырехместных автомобилей.

На Фестивале скорости в Гудвуде, Хеннесси сказал, что думал об электромобилях долгие годы. Все это время он ждал пока появятся достаточно легкие и мощные батареи, соответствующие требованиям бренда. По его мнению, настоящий спортивный автомобиль не может весить 2267 кг.

Решить проблему «тяжелой батареи» позволил шестиколесный привод, по одному двигателю на каждое колесо. Deep Space получит шесть электродвигателей мощностью 400 л.с. каждый. Это сделает его мощнее электрических гиперкаров Lotus Evija и Pininfarina Battista. Также электромобилю обещают завидный запас хода в 1000 км.

На данный момент команда Hennessey строит полноразмерную демонстрационную модель. Как сообщается, внутренняя отделка шоу-кара завершена на 90%. Отличие между эскизами и серийным автомобилем не превысит 5%.

В компании Deep Space называют «современным эквивалентом Bugatti Royale». Тираж электромобиля стоимостью 3 миллиона долларов ограничат 105 экземплярами. Владельцем первого стал покупатель гиперкара Venom F5, который Hennessey показал в Пеббл-Бич в августе 2021 года.