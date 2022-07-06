Электромобили Tesla научатся запоминать выбоины

Система Tesla Autopilot сможет создавать мини-карты проблемных участков дорог

Илон Маск анонсировал новую функцию фирменной системы автономного управления Tesla Autopilot. Отвечая в Twitter на вопрос подписчика, он писал, что автопилот сможет обнаруживать выбоины и наносить их мини карты дорог. Эти карты будут использоваться всеми автомобилями Tesla.

Новая функция появится в ходе очередного обновления прошивки, которое владельцы электромобилей марки смогут скачать из «облака». Это позволит приблизить Tesla Autopilot к полной автономности. Для этого система должна обрабатывать широкий спектр различных сценариев, включая различные погодные и дорожные условия.

На данный момент Tesla Autopilot переживает «значительную фундаментальную переработку». По словам Маска, усовершенствованная «нейтронная сеть поглощает все больше и больше проблем». Создание 3D карт проблемных участков дорог — одна из них. Это позволит водителям не только сохранить подвеску, но и сделает поездки более комфортными и безопасными. Сроки выхода обновления автопилота Маск не сообщил.