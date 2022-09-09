380 км на одном заряде и опция «мобильный офис»: представлен новый Ford E-Transit Custom

В мае этого года компания Ford анонсировала выпуск нового электрического фургона E-Transit Custom. И вот, спустя почти четыре месяца, состоялась официальная премьера модели.

Производство электромобиля начнется осенью 2023 года. Для этого американская марка модернизирует производственные линии на своем предприятии в турецком Коджаэли. Новинка станет второй из четырех полностью электрических моделей подразделения Ford Pro. Она призвана усилить позиции компании в сегменте коммерческих автомобилей.

Ford утверждает, что создал Custom с нуля, но внешность электрокара получилась вполне узнаваемой. По сравнению с предшественником, у фургона более крупная решетка радиатора и новые фары. Также у него улучшена на 10% аэродинамика. Салон при этом выглядит иначе. В оснащение вошла цифровая приборная панель, мультимедийная система SYNC 4 с 13-дюймовым экраном и особое рулевое колесо, которое может раскладываться вперед, превращаясь в удобный столик или подставку для гаджетов.

К тому же впервые машина такого класса получила потолочную подушку безопасности. Заявлен и широкий список систем помощи водителю и ассистентов безопасности. Также электрокар получил функцию Delivery Assist, которая автоматически активирует аварийные огни, закрывает все окна и двери, как только водитель покидает фургон. В кабине и грузовом отсеке есть дополнительные розетки для подключения инструментов.

E-Transit Custom доступен с несколькими вариантами высоты крыши, и длинной или короткой колесной базой. Наполнение багажного отсека тоже может быть разным. Грузоподъемность модели составляет 1100 кг, а тяговое усилие – 2000 кг. Максимальная длина перевозимого груза равна 3450 мм.

В движение фургон приводит один электромотор мощностью 135 л.с. и 415 Нм крутящего момента. Также доступна версия с тяговым мотором на 217 л.с. Запас хода в 380 км обеспечивает батарея емкостью на 74 кВтч. Новинка поддерживает функцию быстрой зарядки, которая позволяет восполнить заряд аккумулятора на 80% за 40 минут.