На продажу выставили 20-летнюю Skoda Fabia в идеальном состоянии (фото)

В Чехии на онлайн-площадке Bazos.cz выставили на продажу Skoda Fabia 2021 года с пробегом 3000 км. По словам нынешнего владельца, автомобиль находится в идеальном состоянии и не требует ремонта.

Иржи Брдичка (так зовут собственника) приобрел машину два года назад и почти не пользовался. До него у автомобиля был еще один владелец, который тоже очень редко эксплуатировал его из-за того, что часто болел. Так что большую часть времени хетчбэк просто стоял в гараже. При этом брат мужчины регулярно проводил обслуживание, тем самым поддерживая хорошее состояние Skoda Fabia.

Сообщается, что автомобиль комплектуется 1,4-литровым двигателем мощностью 75 л.с., который сопряжен с пятиступенчатой механической коробкой передач. Также в его оснащение входит центральный замок, электростеклоподьемники и CD-проигрыватель. Оценили эту «капсулу времени» в 300 000 чешских крон (12 300 долларов).