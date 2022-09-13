Новости Гоночный Renault Clio с V6 на борту продали за рекордные $ 75 000

На аукционе Bring a Trailer продали редкий гоночный среднемоторный хэтчбек Renault Clio V6 Trophy. Этот автомобиль был выпущенный тиражом в 159 экземпляров. Проданный экземпляр имел порядковый номер 118.

Владельцу удалось выручить за спорткар, использование которого разрешено только на гоночных треках, 75 000 долларов. Такая стоимость обусловлена редкостью и уникальностью модели. Специалисты Renaultsport создали для автомобиля специальный широкий кузов, в который интегрировали каркас безопасности. Также его лишили всякой отделки.

Кузов хэтчбека дополнили передним и задним спойлерами, боковыми воздухозаборниками. Ездит модель на 18-дюймовых колесах Cromodora обутых в шины Yokohama ADVAN. В салоне установлены гоночные ковши с шеститочечными ремнями Sparco, приборная панель Magneti Marelli и рулевое колесо Sparco. У автомобиля нет одометра, поэтому его пробег неизвестен.

В движение Renault Clio V6 Trophy приводит безнаддувный 3,0-литровый двигатель V6 мощностью 281 л.с. и 307 Нм крутящего момента, который сопряжен с шестиступенчатой секвентальной коробкой передачи Sadev и системой заднего привода. Двигатель был адаптирован от Renault Laguna и установлен поперечно перед задними осями.