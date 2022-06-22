510-сильный мотор и особый дрифт-режим: рассекречен универсал BMW M3 Touring

Официальная премьера нового спортивного универсала состоится на Фестивале скорости в Гудвуде

BMW анонсировала официальную премьеру первого серийного универсала M3. Публичны дебют новинки состоится на ежегодном Фестивале скорости в Гудвуде, который пройдет с 23 по 26 июня в Западном Суссексе, Великобритания.

Экстерьер BMW M3 Touring повторяет базовый седан M3. Универсалу достались большие «ноздри», впервые дебютировавшие на обычной 4 Series. У автомобиля четырехпатрубковая выхлопная система, небольшой спойлер на задней кромке крыши и 20-дюймовые колесные диски в особом дизайне. Заявленный коэффициент аэродинамического сопротивления кузова — 0,36. Размер дорожного просвета — 122 мм.

Салон универсала укомплектован спортивными сиденьями (передние с электроприводом) и трехспицевым рулевым колесом. На передней панели — объединенные в один блок цифровая панель приборов и большой дисплей мультимедийной системы. Традиционный рычаг переключения коробки передач дополнен вращающейся «шайбой», отвечающей за переключение ездовых режимов. Также заявлен трехзонный климат-контроль. Объем багажного отделения варьируется от 510 до 1510 литров в зависимости от положения спинок сидений заднего ряда.

В движение BMW M3 Touring приводит безальтернативный 3,0-литровым бензиновый битурбированный мотор мощностью 510 л.с. Работает агрегат в связке с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода M xDrive. Для любителей дрифта предусмотрен особый режим, который отключает систему стабилизации и блокирует передачу тяги на переднюю ось.

По заявлению производителя, от 0 до 100 км/ч спортуниверсал ускоряется за 3,6 секунды и развивает максимальную скорость 250 км/ч. Опциональный пакет M Driver передвигает ограничитель скорости на 30 км/ч, до 280 км/ч.

Серийное производство BMW M3 Touring наладят на заводе компании в Мюнхене. Первые товарные универсалы сойдут с конвейера в ноябре 2022 года. Стоимость новинки обещают озвучить ближе к старту продаж.