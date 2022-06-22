Nissan Leaf 2023 – объявлены цены на самый популярный электромобиль в Украине

В начале этого года был представлен обновленный электромобиль Nissan Leaf. Тогда компания рассекретила его внешность и характеристики, а теперь назвала стоимость и спецификации.

Итак, линейка рестайлинговой модели сократилась с пяти до двух комплектаций. Базовой остался Leaf S, за который просят минимум 27 800 долларов, что на 400 дороже, чем за модель 2022 года. Стоимость Leaf SV Plus стартует от 35 800 долларов (+$400). Такие цены установлены на эту модель на американском рынке. Именно отсюда украинцы чаще всего пригоняют популярный электромобиль.

Напомним, что обновленный Nissan Leaf отличается от предшественника модернизированной решеткой радиатора, несколько видоизмененной оптикой, новой эмблемой и 16-дюймовыми двухцветными колесными дисками с особым дизайном. Также предложены новые оттенки кузова – Universal Blue и Magnetic Blue.

Leaf S комплектуется аудиосистемой с четырьмя динамиками, круиз-контролем, мультимедийной системой с 8-дюймовым экраном с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay. Запас хода в 240 км обеспечивает батарея на 40 кВтч. В движение эту версию модели приводит электромотор мощностью 149 л.с. и 320 Нм крутящего момента.

Улучшенная комплектация Leaf SV Plus поставляется с электромотором на 214 л.с. и 339 Нм. Аккумулятор емкостью 60 кВтч позволяет электрокару проезжать на одном заряде до 340 км. В оснащение такой версии входит аудиосистема с шестью динамиками, GPS-навигация, интеллектуальный круиз-контроль, ProPILOT Assist и NissanConnect.