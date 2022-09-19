Acura Integra Type S возвращается – седан заметили на тестах

Следом за хэтчбеком Acura Integra, дебют которого состоялся в марте 2022 года, компания готовится вывести на рынок спортивный седан Acura Integra Type S.

Прототип модели впервые заметили на дорожных тестах. Несмотря на наличие плотного камуфляжа, можно сказать, что новинка будет схожа с Honda Civic Type R. Впрочем, это не удивительно, ведь она будет основана на высокопроизводительном хэтчбеке, который в свою очередь имеет общую платформу с Civic.

Ожидается, что автомобиль получит 2,0-литровый четырехцилиндровый турбодвигатель мощностью 315 л.с. и 420 Нм крутящего момента, как у Honda Civic Type R. На это указывают три патрубка выхлопной системы, агрессивный диффузор и красные тормозные суппорты за колесами. В компании пока не подтвердили появление «‎заряженного» седана, но это дело времени.