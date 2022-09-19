Tesla Model S отказалась открывать двери своему владельцу, пока тот не заменит батарею

Владелец Tesla Model S 2013 года выпуска попал в довольно нестандартную ситуацию. У его электромобиля полностью разрядился аккумулятор, после чего он автоматически заблокировался. Как мужчина не старался попасть в салон машины, ему это не удалось.

Он обратился в сервисный центр компании с просьбой предоставить ему доступ в салон электрокара. Но там ему не помогли, а лишь предложили заменить батарею. Это очень сильно разозлило автовладельца, так как данная услуга стоит 20 000 долларов. Мужчина решил не ремонтировать Model S, а продать ее. Но и здесь возникли трудности – документы на машину находились в ее кабине.

Марио Селайя (именно так зовут владельца электромобиля) назвал свою Tesla Model S «мусором» и заявил, что сожалеет о потраченных на нее 105 тысяч долларов. Также он связался с нотариальной контрой, сотрудники которой выдали ему копии документов на право собственности машины всего за 30 долларов.

К счастью для Марио, новый владелец для злосчастного электромобиля нашелся довольно быстро. Впрочем, это не удивительно. Ведь он выставил ее на продажу за смешную сумму в 20 тысяч долларов, что почти втрое дешевле, чем аналогичные модели на рынке Канады. Покупателя не смутили проблемы с этой Model S. Он заявил, что самостоятельно разберет машину и зарядит аккумулятор. Пожелаем ему удачи!